Adana'da Bir Vatandaş Seçim Otobüslerini İşlevsel Bir Şekilde Kullandı ve Kendisini Gideceği Yere Bıraktırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gozdenevk/vid...
Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Bu süreçte adaylar afişlerle, hediye çantalarıyla, seçim şarkıları ve seçim otobüsleriyle oy toplamaya çalışıyor. Fakat birçok kişiye bu uygulamalar oldukça gereksiz geliyor. Adana'da bir kadın gün boyunca sokak sokak gezen seçim otobüslerini işlevsel bir şekilde kullanmayı başardı.
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Otobüsü durdurarak kendisini gideceği yere kadar bıraktıran kadın geri dönüş için de söz aldı.
Oldukça mantıklı bulunan bu yöntem birçok kişiye de fikir verdi.
İşte o video;
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