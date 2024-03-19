Bir Kadın Nişan Töreninden Önce Ailesine Konuşmamaları Gereken Konu Başlıklarını Tek Tek Sıraladı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@zeynepyillmz/...
Evliliğin en zor yanı iki farklı ailenin bir araya gelecek olması. Bu süreç, ailelerin birbirine alışması, farklı alışkanlıkların ve yaşam tarzlarının bir arada bulunması gerektiği bir dönemdir. Bu zorluk en çok evlenecek çifti etkiliyor ve zaten gergin olan bu sürecin daha da gergin geçmesine sebep oluyor.
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Bir kadın bu durumun önlemini baştan aldı ve amcası ve babasını asla konuşulmaması gereken konu başlıkları konusunda uyardı.
"Emekli, maaş, Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, CHP" gibi kelimeleri yasaklayan kadın, bu süreci yaşayacak birçok kişiye ilham verdi.
İşte o video;
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Amca kesin boş yapacak ya belli etti kendini 🤦🏻♂️🤦🏻♂️😅