Bir Kadın Nişan Töreninden Önce Ailesine Konuşmamaları Gereken Konu Başlıklarını Tek Tek Sıraladı

Evliliğin en zor yanı iki farklı ailenin bir araya gelecek olması. Bu süreç, ailelerin birbirine alışması, farklı alışkanlıkların ve yaşam tarzlarının bir arada bulunması gerektiği bir dönemdir. Bu zorluk en çok evlenecek çifti etkiliyor ve zaten gergin olan bu sürecin daha da gergin geçmesine sebep oluyor.