Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Kadın Nişan Töreninden Önce Ailesine Konuşmamaları Gereken Konu Başlıklarını Tek Tek Sıraladı

Bir Kadın Nişan Töreninden Önce Ailesine Konuşmamaları Gereken Konu Başlıklarını Tek Tek Sıraladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 00:51

İçerik Devam Ediyor

Evliliğin en zor yanı iki farklı ailenin bir araya gelecek olması. Bu süreç, ailelerin birbirine alışması, farklı alışkanlıkların ve yaşam tarzlarının bir arada bulunması gerektiği bir dönemdir. Bu zorluk en çok evlenecek çifti etkiliyor ve zaten gergin olan bu sürecin daha da gergin geçmesine sebep oluyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@zeynepyillmz/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir kadın bu durumun önlemini baştan aldı ve amcası ve babasını asla konuşulmaması gereken konu başlıkları konusunda uyardı.

Bir kadın bu durumun önlemini baştan aldı ve amcası ve babasını asla konuşulmaması gereken konu başlıkları konusunda uyardı.

"Emekli, maaş, Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, CHP" gibi kelimeleri yasaklayan kadın, bu süreci yaşayacak birçok kişiye ilham verdi.

"Emekli, maaş, Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, CHP" gibi kelimeleri yasaklayan kadın, bu süreci yaşayacak birçok kişiye ilham verdi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Amca kesin boş yapacak ya belli etti kendini 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😅