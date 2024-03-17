Göz Çizdirme İzlemi Yaptıran Eşinin Koruyucu Gözlüğünü Uyku Gözlüğüyle Kapatıp Kör Oldun Şakası Yapan Kadın

Kaynak: https://www.tiktok.com/@baybayanbayka...
Birçok kişi için, göz çizdirme işlemi, tereddüte düşüren ve ciddi bir şekilde korkutan bir işlem. Kimileri uzun yıllar gözlük kullanmasına ve bunu konforsuz bulmasına rağmen bu işlemi tercih etmek istemiyor.
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Bir kadın göz çizdirme işlemi geçiren eşine acımasız bir şaka yaptı.
Göz çizdirme izleminin ardından verilen koruyucu gözlüğün üzerine uyku bandı yapıştırdı ve eşini operasyondan sonra bir terslik olduğuna inandırdı.
Görme yetisini kaybettiğini düşünen adamın panik anları izleyenleri de güldürdü.
İşte o video;
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gözlük daha güzel oynamış
Fake acemi balıklar sizi!
Beyninide çizdirmiş heralde 🤦🏻♂️🤦🏻♂️