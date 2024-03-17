Fıkra Gibi Ülke! İstanbul'da Bir Telefoncu Evcil Yılanını Güneşlenmesi İçin Dükkanının Önüne Çıkardı

Türkiye'nin dört bir yanında, çeşitli ve ilgi çekici olaylar meydana geliyor. Bu olaylar, artık çoğumuz için sıradanlaşmış durumda. Her ne kadar tuhaflık unsuru taşıyor olsalar da, alışkanlık hali getirdiği normalleşme ile birlikte, bu durumlar bizlere artık tuhaf gelmiyor.