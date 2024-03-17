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Aydın'da Hipnotize Eden Yemek Yeme Biçimiyle Sokak Röportajını ASMR Videosuna Çeviren Amca

Aydın'da Hipnotize Eden Yemek Yeme Biçimiyle Sokak Röportajını ASMR Videosuna Çeviren Amca

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 15:59

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Son yıllarda hem ülkemizde hem dünyada birbirinden farklı konseptlerle sokak röportajları gerçekleştiriliyor. Farklı yaşlardan, farklı kültürden insanlara benzer soruların sorulduğu sokak röportajları, çoğu zaman beklenmedik ve dikkat çekici anları da beraberinde getiriyor.

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Aydın'da Röportaj 9 isimli bir kanal vatandaşlara "Aydın nasıl bir yer?" sorusunu yöneltti.

Aydın'da Röportaj 9 isimli bir kanal vatandaşlara "Aydın nasıl bir yer?" sorusunu yöneltti.

Mikrofon uzatılan bir amca soruya cevap verirken yemek yemeyi bırakmayınca ortaya viral olan bir görüntü çıktı.

Mikrofon uzatılan bir amca soruya cevap verirken yemek yemeyi bırakmayınca ortaya viral olan bir görüntü çıktı.

İşte o röportaj;

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