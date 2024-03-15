Bir Amca Markette Kendisine Yardımcı Olan Gencin Resim Yaptığını Öğrenince Sıcacık Övgüler Yağdırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@heycallmezey0...
Genel olarak eski kuşaklarla yeni nesil arasında bir uçurum olduğu, iki kesimin birbiriyle anlaşmasının zor olduğu söylenir. Fakat her iki taraf da birbirine anlayışla yaklaşınca ortak bir noktada buluşmaları çok zor olmuyor. Hatta bu, kuşaklar arası anlaşmazlıkların üstesinden gelmenin ve daha uyumlu bir toplum yaratmanın anahtarı da olabilir.
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Bir amca, markette kendisine yardımcı olan bir kadının nereye gittiğini sordu.
Kadının resim yaptığını öğrenince de içinden gelen tüm iltifatları bir bir sıraladı ve ortaya kalpleri ısıtan anlar yaşandı.
İşte o anlar;
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