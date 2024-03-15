Kendi Başına Tarih! İstanbul'un Fatih Semtinde 3 Dönemin Mimari Tarzını Bir Arada Bulunduran İlginç Bina

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4dKiw...
İstanbul, tarihi dokusunun eşsiz güzelliği ve modern yaşamın dinamik ritmiyle birleşerek, kendine özgü bir atmosfer sunuyor. Bu büyülü şehir, geçmişin izlerini taşıyan yapıları ve çağdaş mimarinin örneklerini bir arada bulundurarak, yerli ve yabancı ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatır.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul Fatih'te bulunan ilginç bir binayı paylaştı.
3 farklı dönemin mimarisini bir arada bulunduran bu ilginç bina, İstanbul'un muazzam tarihini tek başına gözler önüne serdi.
İşte o video;
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