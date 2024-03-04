Bir Plastik Terliğin Üretim Sürecini Başından Sonuna Kadar Gösteren Videoyu İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Bir üretim sürecinin izlenmesi, genellikle bize bir rahatlama hissi verir. Bu süreç, bir dizi hareketin ve işlemlerin uyum içinde birleşmesiyle gerçekleşir, bu da genellikle tuhaf bir huzur verir. Sosyal medyada bununla ilgili sayısız videoya rastlayabiliyoruz.
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Sosyal medyada plastik terliğin üretim süreci de, en başından paketlenme anına kadar tüm detaylarıyla paylaşıldı.
Her şeyin basit ve düzenli bir şekilde ilerlediği o anlar, adeta hipnoz etkisi yarattı.
İşte o video;
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