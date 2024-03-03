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Drone ile Muazzam Çekimler Yapan Drone Operatörü Hafta Sonu Bir Mağazanın Otoparkını Havadan Görüntüledi

Drone ile Muazzam Çekimler Yapan Drone Operatörü Hafta Sonu Bir Mağazanın Otoparkını Havadan Görüntüledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 21:54

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Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği çağımızda, drone teknolojisi de bu ilerlemelerden nasibini alıyor. Bu teknoloji, her geçen gün daha da gelişerek, hayatımızın birçok alanında aktif bir şekilde kullanılıyor. İster hava fotoğrafçılığı, ister kargo taşımacılığı, isterse de güvenlik alanında, drone teknolojisi sürekli olarak kendini yenileyerek, bize daha fazla olanak sunuyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/droneufuk/
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Drone operatörü Ufuk Erdem, bir mağazanın otoparkını hafta sonu havadan görüntüledi.

Drone operatörü Ufuk Erdem, bir mağazanın otoparkını hafta sonu havadan görüntüledi.

Ortaya izlerken hipnotize eden bir görüntü çıktı.

Ortaya izlerken hipnotize eden bir görüntü çıktı.

İşte o görüntüler;

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