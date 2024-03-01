Görüş Bildir
Haberler
Video
İzlenme Uğruna Sınır Tanımıyorlar! Bir Youtuber 24 Saat Boyunca Sadece Saate Baktığı Anları Kaydetti

İzlenme Uğruna Sınır Tanımıyorlar! Bir Youtuber 24 Saat Boyunca Sadece Saate Baktığı Anları Kaydetti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 22:31

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde, izlenme uğruna yapılan çılgınlıklar artık hiçbirimize tuhaf gelmiyor. Sosyal medya platformlarında daha geniş bir kitleye ulaşabilmek adına, insanlar çeşitli ve dikkat çekici eylemler gerçekleştirmekten çekinmiyorlar. Bu durum, sağlıklarını hatta hayatlarını tehlikeye atmaya kadar gidebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir YouTuber 24 saat boyunca sadece saate baktığı bir video çekti.

Bir YouTuber 24 saat boyunca sadece saate baktığı bir video çekti.

24 saat boyunca yerinden hiç kalkmayan gencin o anları sosyal medyada viral oldu.

24 saat boyunca yerinden hiç kalkmayan gencin o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın