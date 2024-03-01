İzlenme Uğruna Sınır Tanımıyorlar! Bir Youtuber 24 Saat Boyunca Sadece Saate Baktığı Anları Kaydetti

Günümüzde, izlenme uğruna yapılan çılgınlıklar artık hiçbirimize tuhaf gelmiyor. Sosyal medya platformlarında daha geniş bir kitleye ulaşabilmek adına, insanlar çeşitli ve dikkat çekici eylemler gerçekleştirmekten çekinmiyorlar. Bu durum, sağlıklarını hatta hayatlarını tehlikeye atmaya kadar gidebiliyor.
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Bir YouTuber 24 saat boyunca sadece saate baktığı bir video çekti.
24 saat boyunca yerinden hiç kalkmayan gencin o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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