Doğru Demliği Nasıl Seçeceğinizi Gösteren Bu Kalite Testini İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Türkiye, çay tüketiminde ilk sıralarda yer alan bir ülke. Bizim için çay, sadece bir içecekten daha fazlası; neredeyse kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar günün herhangi bir saatinde, herhangi bir sebeple çay tüketebiliriz.