Doğru Demliği Nasıl Seçeceğinizi Gösteren Bu Kalite Testini İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Türkiye, çay tüketiminde ilk sıralarda yer alan bir ülke. Bizim için çay, sadece bir içecekten daha fazlası; neredeyse kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar günün herhangi bir saatinde, herhangi bir sebeple çay tüketebiliriz.
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Bir çaydanlık alırken, çaydanlığın doğru ve kaliteli olup olmadığını nasıl anlayabileceğimiz bir video ile gösterildi.
İzlerken adeta hipnotize eden bu basit test, birçok kişinin işine oldukça yaradı.
İşte o video;
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Çaycı Hüseyinin yorumları önemli.
Askerde bilmemnezamandan kalma kara demliğimiz vardı nöbet yerinde,yüzlerce kez çay demledik içtik,yeri geldi soğuktan kurtardı,yeri geldi hararetimizi aldı... Devamını Gör