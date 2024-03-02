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Bir Öğrenci Koridorda Gizli Gizli Cep Telefonuyla Oynarken Güvenlik Kamerasını İzleyen Öğretmenine Yakalandı

Bir Öğrenci Koridorda Gizli Gizli Cep Telefonuyla Oynarken Güvenlik Kamerasını İzleyen Öğretmenine Yakalandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 22:51

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Özellikle öğrencilik döneminde, kuralların varlığı gençler için oldukça bunaltıcı bir hale bürünebiliyor. Bu dönemde, gençlerin özgürlüklerine olan düşkünlükleri ve keşfetme arzuları, kuralların sınırlayıcı etkisini daha da belirgin kılıyor. Fakat onlar, kurlaları delmen bir yolunu mutlaka biliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bdg1662/video...
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Bir genç telefonuna bakabilmek için sınıftan ayrılıp koridora çıktı.

Bir genç telefonuna bakabilmek için sınıftan ayrılıp koridora çıktı.

Bu sırada güvenlik kamerasını izleyen öğretmeninin radarına girince ortaya güldüren bir görüntü çıktı.

Bu sırada güvenlik kamerasını izleyen öğretmeninin radarına girince ortaya güldüren bir görüntü çıktı.

İşte o görüntüler;

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