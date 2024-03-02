Bir Öğrenci Koridorda Gizli Gizli Cep Telefonuyla Oynarken Güvenlik Kamerasını İzleyen Öğretmenine Yakalandı

Özellikle öğrencilik döneminde, kuralların varlığı gençler için oldukça bunaltıcı bir hale bürünebiliyor. Bu dönemde, gençlerin özgürlüklerine olan düşkünlükleri ve keşfetme arzuları, kuralların sınırlayıcı etkisini daha da belirgin kılıyor. Fakat onlar, kurlaları delmen bir yolunu mutlaka biliyor.