Bir Öğrenci Koridorda Gizli Gizli Cep Telefonuyla Oynarken Güvenlik Kamerasını İzleyen Öğretmenine Yakalandı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bdg1662/video...
Özellikle öğrencilik döneminde, kuralların varlığı gençler için oldukça bunaltıcı bir hale bürünebiliyor. Bu dönemde, gençlerin özgürlüklerine olan düşkünlükleri ve keşfetme arzuları, kuralların sınırlayıcı etkisini daha da belirgin kılıyor. Fakat onlar, kurlaları delmen bir yolunu mutlaka biliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir genç telefonuna bakabilmek için sınıftan ayrılıp koridora çıktı.
Bu sırada güvenlik kamerasını izleyen öğretmeninin radarına girince ortaya güldüren bir görüntü çıktı.
İşte o görüntüler;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın