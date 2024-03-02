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Bir Genç LGBT Renklerine Boyanmış Basamakları Kullanmamak İçin Tırabzanlara Tırmanarak Merdivenleri Çıktı

Bir Genç LGBT Renklerine Boyanmış Basamakları Kullanmamak İçin Tırabzanlara Tırmanarak Merdivenleri Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 19:49 Son Güncelleme: 02.03.2024 - 19:56

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Homofobi, sosyal medyanın da etkisiyle alışılmadık bir boyut kazanmış durumda. Bu durum çeşitli video akımlarına dönüşebiliyor, hatta bazen mizah unsuru olarak kullandığı görülüyor. Zorbalığın giderek normalleştiği sosyal medya platformlarında bu durum tehlikeli boyutlara da ulaşabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C34QZ9...
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Bir genç LGBT bayraklarının renklerine boyanmış merdivenleri kullanmamak için tırabzanları kullanarak yukarı çıktı.

Bir genç LGBT bayraklarının renklerine boyanmış merdivenleri kullanmamak için tırabzanları kullanarak yukarı çıktı.

İnsanlara bu merdivenleri kullanmadan yukarı çıkabilmenin farklı yollarını da gösteren gencin videosu kısa sürede viral oldu.

İnsanlara bu merdivenleri kullanmadan yukarı çıkabilmenin farklı yollarını da gösteren gencin videosu kısa sürede viral oldu.

İşte o video;

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Selver.1994.06

Tek bir akıllı yokki zaten

ozzymandias

Dikkat et trabzanlar götüne girmesin..

arda nehir

Tarzan görse özenir o derece KALDKSFKACKS