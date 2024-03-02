Bir Genç LGBT Renklerine Boyanmış Basamakları Kullanmamak İçin Tırabzanlara Tırmanarak Merdivenleri Çıktı

Homofobi, sosyal medyanın da etkisiyle alışılmadık bir boyut kazanmış durumda. Bu durum çeşitli video akımlarına dönüşebiliyor, hatta bazen mizah unsuru olarak kullandığı görülüyor. Zorbalığın giderek normalleştiği sosyal medya platformlarında bu durum tehlikeli boyutlara da ulaşabiliyor.