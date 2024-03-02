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Arabasını Park Edip Görme Engelli Taklidi Yaparak Para Toplayan Adam Durumun Fark Edildiğini Anlayınca Kaçtı

Arabasını Park Edip Görme Engelli Taklidi Yaparak Para Toplayan Adam Durumun Fark Edildiğini Anlayınca Kaçtı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 16:17

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Engelli görüntüsü altında dilenenler, toplumumuzda sıkça karşılaşılan acı bir gerçek. İnsanların merhamet duygularını suistimal ederek geçimlerini sağlamaya çalışan bu kişiler, hem toplumsal hem de ahlaki açıdan kabul edilemez. Hem engellilerin haklarını korumak ve bu tür haksızlıkların önüne geçmek için herkesin dikkatli olması gerekiyor.

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Bir vatandaş arabasından inip görme engelli taklidi yaparak yürümeye başladı.

Bir vatandaş arabasından inip görme engelli taklidi yaparak yürümeye başladı.

Bu şekilde dilenmeye hazırlanırken bir vatandaş tarafından görüntülendiğini fark edince arabasına geri döndü.

Bu şekilde dilenmeye hazırlanırken bir vatandaş tarafından görüntülendiğini fark edince arabasına geri döndü.

O anlar yeniden gündem oldu.

İşte o anlar;

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