Arabasını Park Edip Görme Engelli Taklidi Yaparak Para Toplayan Adam Durumun Fark Edildiğini Anlayınca Kaçtı

Engelli görüntüsü altında dilenenler, toplumumuzda sıkça karşılaşılan acı bir gerçek. İnsanların merhamet duygularını suistimal ederek geçimlerini sağlamaya çalışan bu kişiler, hem toplumsal hem de ahlaki açıdan kabul edilemez. Hem engellilerin haklarını korumak ve bu tür haksızlıkların önüne geçmek için herkesin dikkatli olması gerekiyor.