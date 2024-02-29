Geri Dönüp Bakmadı Bile: Bir Genç Halka Açık Alanda Denize İşeyen Bir Adamı Denize İtti

Bireylerin toplum içerisindeki davranış biçimleri, bazıları için hala belirsizliklerle dolu bir konu. Bu durum, insanların sosyal etkileşimlerinde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda hataya düşmelerine sebep oluyor. Toplumsal normlar ve kurallar çerçevesinde uygun davranışlar sergilemek, her bireyin sorumluluğu olmasına rağmen, kimileri bu konulardan bihaber.