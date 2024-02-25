Saatlerce Topuklu Ayakkabıyla Duran Sevgilisiyle Ayakkabılarını Değiştiren Genç Aşka İnancınızı Tazeleyecek

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elifnky/video...
Topuklu ayakkabılarla uzun süre geçirmenin ne kadar zorlu bir deneyim olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Bu durum, rahatsızlık verici olmanın ötesinde, ayak sağlığımızı ciddi anlamda etkileyebilir.
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Bir genç uzun süre topuklu ayakkabıyla yürümek zorunda kaldığı için canı yanan sevgilisine kendi ayakkabılarını verdi.
Kendisi de kız arkadaşının topuklu ayakkabılarıyla yürümeye çalışan gencin o anları "Aşk be!" dedirtti.
İşte o video;
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