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Saatlerce Topuklu Ayakkabıyla Duran Sevgilisiyle Ayakkabılarını Değiştiren Genç Aşka İnancınızı Tazeleyecek

Saatlerce Topuklu Ayakkabıyla Duran Sevgilisiyle Ayakkabılarını Değiştiren Genç Aşka İnancınızı Tazeleyecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 16:41

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Topuklu ayakkabılarla uzun süre geçirmenin ne kadar zorlu bir deneyim olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Bu durum, rahatsızlık verici olmanın ötesinde, ayak sağlığımızı ciddi anlamda etkileyebilir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elifnky/video...
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Bir genç uzun süre topuklu ayakkabıyla yürümek zorunda kaldığı için canı yanan sevgilisine kendi ayakkabılarını verdi.

Bir genç uzun süre topuklu ayakkabıyla yürümek zorunda kaldığı için canı yanan sevgilisine kendi ayakkabılarını verdi.

Kendisi de kız arkadaşının topuklu ayakkabılarıyla yürümeye çalışan gencin o anları "Aşk be!" dedirtti.

Kendisi de kız arkadaşının topuklu ayakkabılarıyla yürümeye çalışan gencin o anları "Aşk be!" dedirtti.

İşte o video;

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