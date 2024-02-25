Saatlerce Topuklu Ayakkabıyla Duran Sevgilisiyle Ayakkabılarını Değiştiren Genç Aşka İnancınızı Tazeleyecek

Kendisine Dava Açan Avukatların Akıl Sağlığının Yerinde Olmadığını İddia Etti: Avukatlar Hastaneye Sevk Edildi

'Hiçbir Erkek Cilvesiz Değildir Sadece Siz Aşık Olduğu Kadın Değilsiniz' Diyen Gencin Gündem Olan Paylaşımı