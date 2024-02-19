30 Yıllık İlişkilerini Bir Video ile Özetleyen Çiftin Romantik Bir Filmden Alınmış Gibi Görünen Fotoğrafları

Günümüzde, bir ilişkiyi başlatmak ve bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde devam ettirmek, oldukça karmaşık ve zor bir süreç haline geldi. Bu yüzden sürekli sağlıklı ve uzun ilişkilerin 'sırrı' aranıyor.
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Bir çift sevgililer gününde ilişkilerinin 30 yılını özetleyen bir kolaj yaptı.
Çiftin romantik bir filmden alınmış gibi görünen görüntüleri, 30 yılın ardından birbirlerine olan sevgilerinin ilk günkü gibi devam etmesi, aşka olan inancı tazeledi.
İşte o video;
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