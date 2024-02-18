Horon Oynarken Eşinin Yanına Giren Kadını Hızlı Bir Müdahale ile Horondan Uzaklaştıran Kadın

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3N9-1...
Kıskançlık kimilerine göre aşkın doğasında varken kimilerine göre büyük bir özgüven problemi. Bu duygunun bireyin iç dünyasında kendine dair şüpheleri ve güvensizlikleri yansıttığı da söylenir. Her iki durumda da büyük kıskançlık krizleri, ilerleyen zamanlarda ciddi problemlere yol açabilir.
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Bir kadın eşiyle birlikte halay çekerken bir kadın ikisinin ortasına girdi.
Durumu fark eden kadın ve görümcesi, ani bir müdahale ile kadını eşinin yanından hızlıca uzaklaştırdı.
"Kocamın eline giren kızı görümcemle halaydan nasıl çıkartıyorum 😒 .Siz tanımadıgınız bir erkeğin yanında iki tane bayan varken halayda eline girermiydiniz ?" notuyla paylaştığı o anlar, takipçilerini ikiye böldü.
İşte o anlar;
Yorumlarda kimileri kadına hak verirken kimileri ise tepkisini abartılı buldu;
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