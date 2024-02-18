Horon Oynarken Eşinin Yanına Giren Kadını Hızlı Bir Müdahale ile Horondan Uzaklaştıran Kadın

Kıskançlık kimilerine göre aşkın doğasında varken kimilerine göre büyük bir özgüven problemi. Bu duygunun bireyin iç dünyasında kendine dair şüpheleri ve güvensizlikleri yansıttığı da söylenir. Her iki durumda da büyük kıskançlık krizleri, ilerleyen zamanlarda ciddi problemlere yol açabilir.