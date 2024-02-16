Bir Türk ve Bir Rus'un Kendi Gözlerinden 'Türk Erkeğini' Anlattığı Video Özellikle Beyleri Biraz Düşündürecek

Herkesin güzellik anlayışı farklı olsa da, Rus kadınlarının güzelliği genel olarak kabul görmüş bir gerçek. Türk dizilerinin etkisiyle Rusya'da da Türk erkekleri dikkat çekmeye başlayınca iki milletin birbirine olan bakış açısı son yıllarda bir hayli değişti.