Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Türk ve Bir Rus'un Kendi Gözlerinden 'Türk Erkeğini' Anlattığı Video Özellikle Beyleri Biraz Düşündürecek

Bir Türk ve Bir Rus'un Kendi Gözlerinden 'Türk Erkeğini' Anlattığı Video Özellikle Beyleri Biraz Düşündürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 22:27

İçerik Devam Ediyor

Herkesin güzellik anlayışı farklı olsa da, Rus kadınlarının güzelliği genel olarak kabul görmüş bir gerçek. Türk dizilerinin etkisiyle Rusya'da da Türk erkekleri dikkat çekmeye başlayınca iki milletin birbirine olan bakış açısı son yıllarda bir hayli değişti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sutihonova_/v...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir Türk ve bir Rus, kendi gözlerinden Türk erkeklerini yorumladıkları bir video çekti.

Bir Türk ve bir Rus, kendi gözlerinden Türk erkeklerini yorumladıkları bir video çekti.

"Aynı erkeklerden mi bahsediyorsunuz?" dedirten o video biraz kafaları karıştırdı.

"Aynı erkeklerden mi bahsediyorsunuz?" dedirten o video biraz kafaları karıştırdı.

İşte o video;

Videoya farklı yorumlar da geldi;

Videoya farklı yorumlar da geldi;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?