Bir Türk ve Bir Rus'un Kendi Gözlerinden 'Türk Erkeğini' Anlattığı Video Özellikle Beyleri Biraz Düşündürecek

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sutihonova_/v...
Herkesin güzellik anlayışı farklı olsa da, Rus kadınlarının güzelliği genel olarak kabul görmüş bir gerçek. Türk dizilerinin etkisiyle Rusya'da da Türk erkekleri dikkat çekmeye başlayınca iki milletin birbirine olan bakış açısı son yıllarda bir hayli değişti.
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Bir Türk ve bir Rus, kendi gözlerinden Türk erkeklerini yorumladıkları bir video çekti.
"Aynı erkeklerden mi bahsediyorsunuz?" dedirten o video biraz kafaları karıştırdı.
İşte o video;
Videoya farklı yorumlar da geldi;
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