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İlber Ortaylı ve Dilber'in Fotoğrafı Gösterilip "Hangisini Tanıyorsunuz" Diye Soruldu Cevaplar Gündem Oldu

İlber Ortaylı ve Dilber'in Fotoğrafı Gösterilip "Hangisini Tanıyorsunuz" Diye Soruldu Cevaplar Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 21:58

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Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisi daha yayın hayatına başlamadan gündem olmuştu. Birkaç bölümdür ekranlarda olan dizi, her bölümüyle tekrar tekrar gündem oluyor. Fakat diziden daha çok, dizideki 'Dilber' karakteri ön plana çıktı.

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Bir sokak röportajında İlber Ortaylı ve Dilber'in fotoğrafı gösterildi ve insanlara hangisini tanıdıkları soruldu.

Bir sokak röportajında İlber Ortaylı ve Dilber'in fotoğrafı gösterildi ve insanlara hangisini tanıdıkları soruldu.

Verilen cevaplar hem sinirleri bozdu hem de ülkenin son günlerdeki durumunu özetledi.

Verilen cevaplar hem sinirleri bozdu hem de ülkenin son günlerdeki durumunu özetledi.

İşte o röportaj;

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