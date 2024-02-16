İlber Ortaylı ve Dilber'in Fotoğrafı Gösterilip "Hangisini Tanıyorsunuz" Diye Soruldu Cevaplar Gündem Oldu

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisi daha yayın hayatına başlamadan gündem olmuştu. Birkaç bölümdür ekranlarda olan dizi, her bölümüyle tekrar tekrar gündem oluyor. Fakat diziden daha çok, dizideki 'Dilber' karakteri ön plana çıktı.