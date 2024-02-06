Doğu Demirkol Dizisinde Neden Kendisine Öpüşme Sahnesi Yazmadığını Açıkladı: "Öpeyim Diye Yazmışım Gibi Olur"

Adını her zaman ses getiren projelerle duyduğumuz Doğu Demirkol, uzun süredir kendi ismini taşıyan 'Doğu' dizisini hem yazıyor hem oynuyor bildiğiniz gibi.
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Doğu Demirkol katıldığı bir programda kendi yazdığı işlerde kendisine neden hiç öpüşme sahnesi yazmadığını açıkladı.
"Ben kendi dizimde yazarsam eşeklik olur diye, gelsin birisini öpeyim diye yazmışım gibi olur. Madem paranı verdik gel az öpeceğim gibi oluyor." diyen Demirkol bu durumu 'mobingle sekreterine asılan patron' benzetmesiyle özetledi.
İşte o açıklama;
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