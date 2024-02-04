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Daha Önce Yayınlarda Söyledikleriyle Sık Sık Gündem Olan PES Ekibi Şimdi de Sokak Hayvanları Hakkında Konuştu

Daha Önce Yayınlarda Söyledikleriyle Sık Sık Gündem Olan PES Ekibi Şimdi de Sokak Hayvanları Hakkında Konuştu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 19:51 Son Güncelleme: 04.02.2024 - 20:11

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Jiklet isimli YouTube kanalında yaptıkları Pes isimli programlarıyla sık sık gündem olan komedyen Pınar Fidan ve Seda Yüz, programlarının 19. bölümünde yine gündem olan bir konuya değindiler.

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Programda 'Doğa' temasını işlerken, ülkemizin gündemini uzun süredir meşgul eden 'sokak hayvanları' meselesini ele aldılar.

Programda 'Doğa' temasını işlerken, ülkemizin gündemini uzun süredir meşgul eden 'sokak hayvanları' meselesini ele aldılar.

"Apartmanın dışarısını doğa zannediyorlar" diyen Pınar Fidan ve Seda Yüz, kalabalık şehirlerde artık sokakların 'doğa' olarak tanımlanamayacağına vurguladı.

"Apartmanın dışarısını doğa zannediyorlar" diyen Pınar Fidan ve Seda Yüz, kalabalık şehirlerde artık sokakların 'doğa' olarak tanımlanamayacağına vurguladı.

İşte o video;

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