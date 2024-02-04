Kadınların Son Yüzyılda Kullandıkları İlginç Güzellik Hilelerini Görünce Teknolojiye Teşekkür Edeceksiniz

Kaynak: https://www.tiktok.com/@jasminechiswe...
Güzellik anlayışı her dönem değişiyor. Güzellik ve kozmetik sektörü de bna göre şekilleniyor. Günümüzde her gün sosyal medyada birbirinden farklı güzellik hilesi görüyoruz.
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Bir kadın son 100 yılda, kadınların uyguladığı ilginç güzellik hilelerini paylaştı.
Kullanılan ilginç yöntemler ve malzemeler, tam bir kaosa dönüşmüş kozmetik sektörü içinde yaşadığımız şu günlerde izleyenleri oldukça şaşırttı.
İşte o video;
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