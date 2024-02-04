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Kadınların Son Yüzyılda Kullandıkları İlginç Güzellik Hilelerini Görünce Teknolojiye Teşekkür Edeceksiniz

Kadınların Son Yüzyılda Kullandıkları İlginç Güzellik Hilelerini Görünce Teknolojiye Teşekkür Edeceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 16:44

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Güzellik anlayışı her dönem değişiyor. Güzellik ve kozmetik sektörü de bna göre şekilleniyor. Günümüzde her gün sosyal medyada birbirinden farklı güzellik hilesi görüyoruz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@jasminechiswe...
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Bir kadın son 100 yılda, kadınların uyguladığı ilginç güzellik hilelerini paylaştı.

Bir kadın son 100 yılda, kadınların uyguladığı ilginç güzellik hilelerini paylaştı.

Kullanılan ilginç yöntemler ve malzemeler, tam bir kaosa dönüşmüş kozmetik sektörü içinde yaşadığımız şu günlerde izleyenleri oldukça şaşırttı.

Kullanılan ilginç yöntemler ve malzemeler, tam bir kaosa dönüşmüş kozmetik sektörü içinde yaşadığımız şu günlerde izleyenleri oldukça şaşırttı.

İşte o video;

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