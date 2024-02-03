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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Annesinin Babası Askerdeyken Kendi Çabasıyla Hazırladığı Görselleri Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Annesinin Babası Askerdeyken Kendi Çabasıyla Hazırladığı Görselleri Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 20:58

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Teknoloji son yıllarda büyük bir hızla gelişti ve bu hiç beklenmedik bir şekilde aşkın dilini de tamamen değiştirdi. Bu durum, duygusal bağların derinliklerini etkileyerek, aşkların daha yüzeysel hale gelmesine yol açtı. Teknoloji, iletişim kolaylığı sağlasa da, bu durumun aşkların niteliğini düşürdüğüne dair görüşler var.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozgeunal/vide...
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'ozgeunal' isimli sosyal medya kullancısı, annesinin babası askerdeyken hazırladığı görselleri paylaştı.

'ozgeunal' isimli sosyal medya kullancısı, annesinin babası askerdeyken hazırladığı görselleri paylaştı.

Aşktan photoshopu bulan kadının çabası görenlerin kalbini ısıttı.

Aşktan photoshopu bulan kadının çabası görenlerin kalbini ısıttı.

İşte o video;

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