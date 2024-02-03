Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Annesinin Babası Askerdeyken Kendi Çabasıyla Hazırladığı Görselleri Paylaştı

Teknoloji son yıllarda büyük bir hızla gelişti ve bu hiç beklenmedik bir şekilde aşkın dilini de tamamen değiştirdi. Bu durum, duygusal bağların derinliklerini etkileyerek, aşkların daha yüzeysel hale gelmesine yol açtı. Teknoloji, iletişim kolaylığı sağlasa da, bu durumun aşkların niteliğini düşürdüğüne dair görüşler var.