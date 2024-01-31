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Bir Kadın Hoşlandığınız Kişiyi "Yanlışlıkla" Nasıl Kendinize Aşık Edebileceğinizi Bilimsel Bir Deneyle Anlattı

Bir Kadın Hoşlandığınız Kişiyi "Yanlışlıkla" Nasıl Kendinize Aşık Edebileceğinizi Bilimsel Bir Deneyle Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 00:19

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İlişkilerin karmaşık doğası, zaman zaman çeşitli deneylerin konusu olabiliyor. Bu deneyler, ilişkilerin nasıl işlediğini, insanların birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu ve ilişkilerin insan hayatı üzerindeki etkisini anlamamızı sağlıyor.

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Bir kadın, insanların adrenalin duygusunu hoşlantıyla nasıl karıştırdıklarını ortaya koyan "Sallanan Köprü" deneyini anlattı.

Bir kadın, insanların adrenalin duygusunu hoşlantıyla nasıl karıştırdıklarını ortaya koyan "Sallanan Köprü" deneyini anlattı.

Bu deneye göre insanlar heyecan, adrenalin gibi hisleri yanlış yorumlayarak o anda gördükleri kişiye aşık olduklarını düşünebiliyorlar.

Hatta bununla ilgili yaşanmış bir olayı da örnek gösterdi.

Hatta bununla ilgili yaşanmış bir olayı da örnek gösterdi.

Video, hoşlandığı kişiyi kendisine aşık etmek isteyenler arasında heyecan yarattı.

İşte o video;

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s.rtc

diye konuştu yer süpürgesi. hepiniz ilişki filozofu kesildiniz