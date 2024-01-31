Bir Kadın Hoşlandığınız Kişiyi "Yanlışlıkla" Nasıl Kendinize Aşık Edebileceğinizi Bilimsel Bir Deneyle Anlattı

İlişkilerin karmaşık doğası, zaman zaman çeşitli deneylerin konusu olabiliyor. Bu deneyler, ilişkilerin nasıl işlediğini, insanların birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu ve ilişkilerin insan hayatı üzerindeki etkisini anlamamızı sağlıyor.
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Bir kadın, insanların adrenalin duygusunu hoşlantıyla nasıl karıştırdıklarını ortaya koyan "Sallanan Köprü" deneyini anlattı.
Hatta bununla ilgili yaşanmış bir olayı da örnek gösterdi.
İşte o video;
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diye konuştu yer süpürgesi. hepiniz ilişki filozofu kesildiniz