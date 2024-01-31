Bir Kadın Hoşlandığınız Kişiyi "Yanlışlıkla" Nasıl Kendinize Aşık Edebileceğinizi Bilimsel Bir Deneyle Anlattı

Alper Gezeravcı, Çocukların Sorularını Cevapladı: 'Orada Uzaylı Var mı? Hiç Kara Delik Gördün mü?'

Yeni Nesil Bebek İsimlerine İsyan Eden Eda Ece Bebeğin İsmi Bir Kez Daha Sorulunca Güldüren Bir Cevap Verdi