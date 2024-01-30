"Size İçerden Bilgiyle Geldim" Diyerek Kadınlara Sevgilileriyle Asla Birlikte Yaşamamalarını Söyleyen Kadın

Sosyal medya platformları, herhangi bir uzmanlığı olsun olmasın, birçok kişinin ilişki önerilerini paylaştığı bir alan haline geldi. Her gün, farklı deneyimlere ve bilgiye sahip bireyler, kendi bakış açılarından ilişki tavsiyeleri sunuyor.
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Bir kadın da "İçerden bilgi aldım." diyerek tüm kadınlara ilişki tavsiyesi verdi.
Erkeklerin birlikte yaşadığı kadınlarla asla evlenmeyeceğini, onlara 'takılmalık' gözüyle baktıklarını söyledi.
İşte o video;
O videoya birçok yorum da geldi elbette;
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Bence takılmalık gözüyle bakılan sensin, genel olarak sevgilisi ile yaşan bütün kadınları bu guruba katmamalısın..
kızlarda evlilik kızı olsun o zaman kendini kullandırmasınlar
takıldığım kadını değil evime semtine bile sokmam. takılıyorsam o kadında ciddi düşünmediğimi bilir. Gerek yok kandırmaya.