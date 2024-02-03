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Çatısı Akan Eski Bir Evde Yaşayan Teyzeye Bir Konteyner Hediye Eden Ekip İnsanlığa Olan İnancınızı Tazeleyecek

Çatısı Akan Eski Bir Evde Yaşayan Teyzeye Bir Konteyner Hediye Eden Ekip İnsanlığa Olan İnancınızı Tazeleyecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 00:09

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Ankara Abisi olarak bilinen Yasin Oyanık ve ekibinin yaptığı yardım çalışmalarına sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi görme problemi olan ve çatısı akan eski bir evde yaşamaya çalışan Şengül teyzeye yaptığı yardımla yine herkesi duygulandırdı.

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Bir huzurevine yerleşmeyi reddeden Şengül teyze o evden çıkmayında, Ankara Abisi ekibi ona bir konteyner hediye etti.

Bir huzurevine yerleşmeyi reddeden Şengül teyze o evden çıkmayında, Ankara Abisi ekibi ona bir konteyner hediye etti.

Şengül teyzenin yaşadığı o mutluluk izleyenleri duygulandırırken, insanlığa olan inancı da bir kere daha tazeledi.

Şengül teyzenin yaşadığı o mutluluk izleyenleri duygulandırırken, insanlığa olan inancı da bir kere daha tazeledi.

İşte o video;

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