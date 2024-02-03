Çatısı Akan Eski Bir Evde Yaşayan Teyzeye Bir Konteyner Hediye Eden Ekip İnsanlığa Olan İnancınızı Tazeleyecek

Ankara Abisi olarak bilinen Yasin Oyanık ve ekibinin yaptığı yardım çalışmalarına sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi görme problemi olan ve çatısı akan eski bir evde yaşamaya çalışan Şengül teyzeye yaptığı yardımla yine herkesi duygulandırdı.