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Bir Taksici Tehlikeli Bir Lokasyona Gitmek İsteyen Müşterisini Özür Dileyerek Aracından İndirdi

Bir Taksici Tehlikeli Bir Lokasyona Gitmek İsteyen Müşterisini Özür Dileyerek Aracından İndirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 23:34

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Soğukta üşümesin diye aracına aldığı şahıs tarafından saldırıya uğrayan taksici Oğuz Erge'nin ölümü tüm Türkiye'yi derinden üzdü bildiğiniz üzere.

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Bir taksici, aracına binen bir müşterinin tehlikeli olarak bilinen bir lokasyona gitmek istediğini öğrenince riske girmemek için, özür dileyerek aracından indirdi.

Bir taksici, aracına binen bir müşterinin tehlikeli olarak bilinen bir lokasyona gitmek istediğini öğrenince riske girmemek için, özür dileyerek aracından indirdi.

Sosyal medyada viral olan o anlara "Bundan sonra olması gereken bu." yorumları yapıldı.

Sosyal medyada viral olan o anlara "Bundan sonra olması gereken bu." yorumları yapıldı.

İşte o video;

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