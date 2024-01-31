Kanser Hastası Kızını Eğlendirmek İçin Şarkı Söyleyip Dans Eden Babasının Gözyaşları Yüreğinize Dokunacak

Her birey için hastalık süreci kuşkusuz zorlu bir dönemdir, ancak bu durum çocuklar söz konusu olduğunda daha da karmaşık ve zorlayıcı bir hale bürünüyor. Çocukların karşı karşıya kaldığı hastalıklar, hem onları hem de çevresindekileri derinden etkileyen, zorlu ve meşakkatli bir süreç haline geliyor.