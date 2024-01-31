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Kanser Hastası Kızını Eğlendirmek İçin Şarkı Söyleyip Dans Eden Babasının Gözyaşları Yüreğinize Dokunacak

Kanser Hastası Kızını Eğlendirmek İçin Şarkı Söyleyip Dans Eden Babasının Gözyaşları Yüreğinize Dokunacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 19:10 Son Güncelleme: 31.01.2024 - 19:12

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Her birey için hastalık süreci kuşkusuz zorlu bir dönemdir, ancak bu durum çocuklar söz konusu olduğunda daha da karmaşık ve zorlayıcı bir hale bürünüyor. Çocukların karşı karşıya kaldığı hastalıklar, hem onları hem de çevresindekileri derinden etkileyen, zorlu ve meşakkatli bir süreç haline geliyor.

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Bir baba, hastane odasında kanser hastası kızını eğlendirebilmek için şarkı söyleyip kızıyla birlikte danslar etti.

Bir baba, hastane odasında kanser hastası kızını eğlendirebilmek için şarkı söyleyip kızıyla birlikte danslar etti.

Babanın tutamadığı gözyaşları ve bunu kızına yansıtmamaya çalıştığı anlar, izleyenlerin kalbine dokundu.

Babanın tutamadığı gözyaşları ve bunu kızına yansıtmamaya çalıştığı anlar, izleyenlerin kalbine dokundu.

İşte o anlar;

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