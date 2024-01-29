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Seyirci Aylık Kazancının 1 Milyon Dolar Olduğunu Söyleyince Hasan Can Kaya Dilan Polat'a Gönderme Yaptı

Seyirci Aylık Kazancının 1 Milyon Dolar Olduğunu Söyleyince Hasan Can Kaya Dilan Polat'a Gönderme Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 19:54 Son Güncelleme: 29.01.2024 - 19:55

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Dilan Polat son dönemde, kara para aklama olayları ile gündemimizi uzun süre meşgul etti. Uzun süredir tutuklu olan Polat ve ailesinin, geçtiğimiz gün görülen davasında da tutukluluk hallerinin devamına karar verildi bildiğiniz üzere.

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Hasan Can Kaya, yurt dışından gelen bir konuğuna aylık kazancını sordu.

Hasan Can Kaya, yurt dışından gelen bir konuğuna aylık kazancını sordu.

Aylık kazancını 1 milyon dolara yakın olduğunu söyleyince Hasan Can kadına "Enerji de bakalım" diyerek Dilan Polat'a gönderme yaptı.

Aylık kazancını 1 milyon dolara yakın olduğunu söyleyince Hasan Can kadına "Enerji de bakalım" diyerek Dilan Polat'a gönderme yaptı.

İşte o anlar:

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ömer

Engellilere yardım kurumundan daha iyi kazandığını söyledi yok mu oralarda bir feyza altun ? 👀🤔😅😅😅