Görüş Bildir
Haberler
Video
"Pavyon Ne Demek" Diye Soran Torununa En Basit Şekilde Anlatmaya Çalışan Anneannenin Güldüren Anları

"Pavyon Ne Demek" Diye Soran Torununa En Basit Şekilde Anlatmaya Çalışan Anneannenin Güldüren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 19:54 Son Güncelleme: 10.02.2024 - 19:58

İçerik Devam Ediyor

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinin ardından tüm ülkenin gündemi pavyonlar oldu. Pavyonların çarpıcı ve bir o kadar da merak uyandıran atmosferi, dizi sayesinde evlerimize kadar girdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2pQ6p...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gündemden etkilenen bir çocuk anneannesine pavyonun ne demek olduğunu sordu.

Gündemden etkilenen bir çocuk anneannesine pavyonun ne demek olduğunu sordu.

Pavyonu "Eğlence mekanlarının en kalitesizi" şeklinde tanımlayan anneannenin torununa mümkün olabildiğince kibar bir biçimde anlatmaya çalıştığı anlar izleyenleri güldürdü.

Pavyonu "Eğlence mekanlarının en kalitesizi" şeklinde tanımlayan anneannenin torununa mümkün olabildiğince kibar bir biçimde anlatmaya çalıştığı anlar izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?