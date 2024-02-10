"Pavyon Ne Demek" Diye Soran Torununa En Basit Şekilde Anlatmaya Çalışan Anneannenin Güldüren Anları

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2pQ6p...
Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinin ardından tüm ülkenin gündemi pavyonlar oldu. Pavyonların çarpıcı ve bir o kadar da merak uyandıran atmosferi, dizi sayesinde evlerimize kadar girdi.
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Gündemden etkilenen bir çocuk anneannesine pavyonun ne demek olduğunu sordu.
Pavyonu "Eğlence mekanlarının en kalitesizi" şeklinde tanımlayan anneannenin torununa mümkün olabildiğince kibar bir biçimde anlatmaya çalıştığı anlar izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
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