Bütün Oyunları Çizmiş! 2012 Yılından Beri Survivor Defteri Tutan Gencin İşsizliği Hayrete Düşürecek

Acun Ilıcalı yıllardır Survivor programıyla insanları ekran başına kilitlemeyi taşınıyor. Öyle ki Survivor bazıları için bir yarışma programının ötesinde bir tutkuya dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
'emrejb' isimli sosyal medya kullanıcısı Survivor'ın ilk yayınlanmaya başladığı günlerden beri tuttuğu Survivor defterini paylaştı.
Bütün yarışları tek tek çizen, kimlerin eleme potasına girdiğini, ne ödüllerin verildiğini not alan gencin verdiği emek ağızları açık bıraktı.
İşte o defter;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda