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Bütün Oyunları Çizmiş! 2012 Yılından Beri Survivor Defteri Tutan Gencin İşsizliği Hayrete Düşürecek

Bütün Oyunları Çizmiş! 2012 Yılından Beri Survivor Defteri Tutan Gencin İşsizliği Hayrete Düşürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 21:21

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Acun Ilıcalı yıllardır Survivor programıyla insanları ekran başına kilitlemeyi taşınıyor. Öyle ki Survivor bazıları için bir yarışma programının ötesinde bir tutkuya dönüştü.

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'emrejb' isimli sosyal medya kullanıcısı Survivor'ın ilk yayınlanmaya başladığı günlerden beri tuttuğu Survivor defterini paylaştı.

'emrejb' isimli sosyal medya kullanıcısı Survivor'ın ilk yayınlanmaya başladığı günlerden beri tuttuğu Survivor defterini paylaştı.

Bütün yarışları tek tek çizen, kimlerin eleme potasına girdiğini, ne ödüllerin verildiğini not alan gencin verdiği emek ağızları açık bıraktı.

Bütün yarışları tek tek çizen, kimlerin eleme potasına girdiğini, ne ödüllerin verildiğini not alan gencin verdiği emek ağızları açık bıraktı.

İşte o defter;

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