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Manikür ve Pedikürü Çok Merak Ettiğini Söyleyen Anneye Kızından Gelen Tatlı Sürprize Bayılacaksınız

Manikür ve Pedikürü Çok Merak Ettiğini Söyleyen Anneye Kızından Gelen Tatlı Sürprize Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 18:02 Son Güncelleme: 10.02.2024 - 18:03

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Sosyal medyada son dönemde 'Anne ve babalarınıza kızmayın, onlar da hayatlarını ilk kez yaşıyor.' sözünü sıkça duymuşsunuzdur. Biz farketmesek de onların da heves ettiği, deneyimlemek istediği küçük bir çok şey muhakkak vardır.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2ppalxIhbg/
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'kaymaklisambali' isimli sosyal medya kullanıcısı laf arasında hayatında hiç manikür, pedikür yaptırmadığını ve çok merak ettiğini söyleyen annesine küçük bir sürpriz yaptı.

'kaymaklisambali' isimli sosyal medya kullanıcısı laf arasında hayatında hiç manikür, pedikür yaptırmadığını ve çok merak ettiğini söyleyen annesine küçük bir sürpriz yaptı.

İlk kez kendisine bakım yaptıran kadının heyecanı ve mutluluğu izleyenleri de mutlu etti.

İlk kez kendisine bakım yaptıran kadının heyecanı ve mutluluğu izleyenleri de mutlu etti.

İşte o video;

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