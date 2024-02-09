Öğrencilerine Hayal Ettikleri Bereyi Çizdirip Her Birini Tek Tek Ören Öğretmenin Emeğine Bayılacaksınız

İlkokul eğitiminde karşılaşılan nitelikli bir öğretmen, çocukların hayatında derin izler bırakabilir. İlkokul öğretmenleri, çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde kritik bir rol oynarlar. Bu nedenle, iyi bir ilkokul öğretmeniyle karşılaşmak, çocukların eğitim yolculuklarında büyük bir fark yaratır. İyi bir öğretmen, çocukların özgüvenini artırır, meraklarını besler ve onları hayat boyu öğrenmeye teşvik eder. İyi bir öğretmenin etkisi, çocukların ileriki yaşamlarında karşılaşacakları zorlukları aşmalarına yardımcı olur.
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Bir öğretmen öğrencilerinden hayal ettikleri bereleri çizmelerini istedi.
Ardından 24 öğrencisi için tek tek istedikleri bereyi ören öğretmenin o emeği ve tatlı düşüncesi kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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