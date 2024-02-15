Yok Canım Ne Takıntısı! Bir Kızılcık Şerbeti Fanı Sims'de Kızılcık Şerbeti Karakterlerini Oluşturdu

Kısacası, Kızılcık Şerbeti, son dönemde adından en çok söz ettiren dizilerden biri olmayı başardı. Her hafta merakla beklenen bölümleri, sürükleyici hikayesi ve birbirinden dikkat çekiçi karakterleri ile, televizyon dünyasında diğer dizilerden kendisini net bir şekilde ayırdı.