Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Siparişini Getiren Kuryeyle Yaşadığı 'Bahşiş' Tartışması İnsanları İkiye Böldü

Bahşiş konusu, kültürel ve sosyal normlara bağlı olarak farklılık gösteren bir durum. Bir çok kişi için bahşiş verme eylemi, sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda manevi bir takdir olarak da görülür.
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Bir kadın evine su getiren kurye ile yaşadığı bahşiş tartışmasını anlattı.
Asansörü olmayan binanın 6. katına su sipariş eden kadın, üzerine nakit olmadığı için kuryeye bahşiş vermeyence kurye kendi bahşişini kendisi istedi.
Bahşiş veremeyeceğini söylediği içn kuryenin kendisine "Madem bahşiş vermeyeceksiniz neden bu kadar katı çıkarıyorsunuz?" diyerek çıkıştığını söyledi.
İşte o video;
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