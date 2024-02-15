Zorla Gül Satmaya Çalışan Teyzelerden Sağır ve Dilsiz Taklidiyle Kurtulan Gencin Çiçekçi Savuşturan Taktiği

Israrla çiçek satmaya çalı teyzelere herkes mutlaka denk gelmiştir. Sokakta yürüken, kafede otururken, bazen en beklenmedik anlarda bile karşımıza çıkan teyzeler, özellikle 'hayır' demekte pek başarılı olmayanlar için büyük bir sınava dönüşebiliyor.