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Zorla Gül Satmaya Çalışan Teyzelerden Sağır ve Dilsiz Taklidiyle Kurtulan Gencin Çiçekçi Savuşturan Taktiği

Zorla Gül Satmaya Çalışan Teyzelerden Sağır ve Dilsiz Taklidiyle Kurtulan Gencin Çiçekçi Savuşturan Taktiği

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 15:10 Son Güncelleme: 15.02.2024 - 15:26

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Israrla çiçek satmaya çalı teyzelere herkes mutlaka denk gelmiştir. Sokakta yürüken, kafede otururken, bazen en beklenmedik anlarda bile karşımıza çıkan teyzeler, özellikle 'hayır' demekte pek başarılı olmayanlar için büyük bir sınava dönüşebiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@icamlealis/vi...
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Bir genç kendisine zorla çiçek satmaya çalışan teyzeye sağır ve dilsiz taklidi yaptı.

Bir genç kendisine zorla çiçek satmaya çalışan teyzeye sağır ve dilsiz taklidi yaptı.

Bu ilginç yöntem, teyzeyi kısa sürede vazgeçirdi.

Bu ilginç yöntem, teyzeyi kısa sürede vazgeçirdi.

İşte o video;

Videonun arından insanlar kendi yaşadıklarını ve kendi geliştirdikleri taktikleri anlattı;

Videonun arından insanlar kendi yaşadıklarını ve kendi geliştirdikleri taktikleri anlattı;

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