Zorla Gül Satmaya Çalışan Teyzelerden Sağır ve Dilsiz Taklidiyle Kurtulan Gencin Çiçekçi Savuşturan Taktiği

Kaynak: https://www.tiktok.com/@icamlealis/vi...
Israrla çiçek satmaya çalı teyzelere herkes mutlaka denk gelmiştir. Sokakta yürüken, kafede otururken, bazen en beklenmedik anlarda bile karşımıza çıkan teyzeler, özellikle 'hayır' demekte pek başarılı olmayanlar için büyük bir sınava dönüşebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir genç kendisine zorla çiçek satmaya çalışan teyzeye sağır ve dilsiz taklidi yaptı.
Bu ilginç yöntem, teyzeyi kısa sürede vazgeçirdi.
İşte o video;
Videonun arından insanlar kendi yaşadıklarını ve kendi geliştirdikleri taktikleri anlattı;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın