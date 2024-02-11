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Bir Adam Kar Videosu Çekmek İsteyen Sevgilisine Fırlattığı Dev Kartopuyla Kadının Aklını Başından Aldı

Bir Adam Kar Videosu Çekmek İsteyen Sevgilisine Fırlattığı Dev Kartopuyla Kadının Aklını Başından Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 22:48 Son Güncelleme: 11.02.2024 - 23:25

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İlişkiler birbirlerine karşı hissettikleri sevgi, saygı ve anlayışla şekillenir. Ancak, bu ilişkinin bir diğer önemli unsuru da mizah anlayışıdır. Eşler arasında yapılan küçük şakalar, ilişkinin dinamiklerini canlı tutar, stresi azaltır ve birbirlerine olan bağlılıklarını pekiştirir. Bu tür şakalar, çiftlerin birbirleriyle daha rahat ve samimi bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur. Fakat bazıları özellikle el şakaları konusundan kontrolsüz olabiliyor.

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'yagmuryavuz_' isimli sosyal medya kullanıcısı, sevgilisiyle birlikte kartopu oynamaya çıktıkları sırada tatlı bir kar videosu çekmek istedi.

'yagmuryavuz_' isimli sosyal medya kullanıcısı, sevgilisiyle birlikte kartopu oynamaya çıktıkları sırada tatlı bir kar videosu çekmek istedi.

Videos sırasında sevgilisinden gelen dev kartopuyla bir anda kendini yerde buldu.

Videos sırasında sevgilisinden gelen dev kartopuyla bir anda kendini yerde buldu.

İkisinin de çok eğlendiği o anlar, izleyenleri de gülümsetti.

İşte o video;

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