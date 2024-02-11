Romantik Bir Kar Videosu Çekmek İsterken Kızlarının Son Sürat İlerlediğini Geç Farkeden Çiftin Güldüren Anları

Kaynak: https://www.tiktok.com/@svd_ozer/vide...
Çocukların kısacık bir anda bile neler yapabileceklerine akıl sır ermiyor. Onların bu eşsiz ve sınırsız enerjisi, birçok kez yetişkinleri hayrete düşürüyor hatta zor bir duruma sokabiliyor.
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'svd_ozer' isimli Tiktok kullanıcısı, eşiyle birlikte romantik bir kar videosu çekmek istedi.
Bu sırada bir anda videoya dahil olan kızlarının tek başına kayak keyfi yaşadığı o anlar izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
Neyseki olay bir tatsızlık yaşanmadan atlatılmış;
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