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Romantik Bir Kar Videosu Çekmek İsterken Kızlarının Son Sürat İlerlediğini Geç Farkeden Çiftin Güldüren Anları

Romantik Bir Kar Videosu Çekmek İsterken Kızlarının Son Sürat İlerlediğini Geç Farkeden Çiftin Güldüren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 16:10

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Çocukların kısacık bir anda bile neler yapabileceklerine akıl sır ermiyor. Onların bu eşsiz ve sınırsız enerjisi, birçok kez yetişkinleri hayrete düşürüyor hatta zor bir duruma sokabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@svd_ozer/vide...
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'svd_ozer' isimli Tiktok kullanıcısı, eşiyle birlikte romantik bir kar videosu çekmek istedi.

'svd_ozer' isimli Tiktok kullanıcısı, eşiyle birlikte romantik bir kar videosu çekmek istedi.

Bu sırada bir anda videoya dahil olan kızlarının tek başına kayak keyfi yaşadığı o anlar izleyenleri güldürdü.

Bu sırada bir anda videoya dahil olan kızlarının tek başına kayak keyfi yaşadığı o anlar izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

Neyseki olay bir tatsızlık yaşanmadan atlatılmış;

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