Çocuklarını Karda Oynamaya Çıkarıp Kendisi Çocuklardan Fazla Eğlenen Babanın O Anları Size de Enerji Verecek

Kaynak: https://www.tiktok.com/@buketyildirim...
'Kar' başta çocuklar olmak üzer birçok insan için eğlence demek. Çoğu zaman kar, sadece doğanın bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda insanların hayatlarına renk katar. Bu nedenle, karın düşüşünü görmek birçok kişi için çocukluğundan kalma bir sevinç kaynağıdır.
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Sosyal medyada ailesiyle birlikte eğlenceli anlarını paylaşan 'buketyildirims' eşinin çocuklarla birlikte karda eğlendiği anları kaydetti.
Eşinin karda kendini kaybederek çocuklardan daha fazla eğlendiği o anlar izleyenleri de neşelendirdi.
İşte o anlar;
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