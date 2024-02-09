Çocuklarını Karda Oynamaya Çıkarıp Kendisi Çocuklardan Fazla Eğlenen Babanın O Anları Size de Enerji Verecek

'Kar' başta çocuklar olmak üzer birçok insan için eğlence demek. Çoğu zaman kar, sadece doğanın bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda insanların hayatlarına renk katar. Bu nedenle, karın düşüşünü görmek birçok kişi için çocukluğundan kalma bir sevinç kaynağıdır.