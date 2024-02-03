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Kızına Sürpriz Yapabilmek İçin Yan Koltuğunda Bilet Satın Alan Babanın Sevimli Halleri Kalbinizi Isıtacak

Kızına Sürpriz Yapabilmek İçin Yan Koltuğunda Bilet Satın Alan Babanın Sevimli Halleri Kalbinizi Isıtacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 00:49

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Çocuklarıyla vakit geçirmekten keyif alan, onlara birçok farklı oyun öğreten ve her zaman onları güldüren bir babaya sahip olmak, gerçekten de büyük bir ayrıcalık. Eğer eğlenceli bir babaya sahipseniz eğlencenin sizi nerede bulacağı hiç belli olmaz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@smac51/video/...
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Bir baba, kızına sürpriz yapabilmek için bineceği uçağı öğrenip yan koltuğunu satın aldı.

Bir baba, kızına sürpriz yapabilmek için bineceği uçağı öğrenip yan koltuğunu satın aldı.

Ardından cep telefonunun kamerasını açıp kızının kendisini farketmesini bekledi.

Yan koltuğundaki kişinin kendisini kaydettiğini farkeden genç kız ilk başta oldukça endişelendi.

Yan koltuğundaki kişinin kendisini kaydettiğini farkeden genç kız ilk başta oldukça endişelendi.

Fakat o kişinin babası olduğunu görünce ortaya kalpleri ısıtan görüntüler çıktı.

Fakat o kişinin babası olduğunu görünce ortaya kalpleri ısıtan görüntüler çıktı.

İşte o video;

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