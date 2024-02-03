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Misafirler Gittiği İçin Hüngür Hüngür Ağlayan Sosyal Medya Kullanıcısı Özellikle Misafir Sevmeyenleri Şaşırttı

Misafirler Gittiği İçin Hüngür Hüngür Ağlayan Sosyal Medya Kullanıcısı Özellikle Misafir Sevmeyenleri Şaşırttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 22:55

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Misafirperverlik, ülkemizin temel kültürel değerlerinden biri olmasına rağmen, özellikle uzun süreli misafirlikler pek de hoş karşılanmaz. Fakat bir sosyal medya kullanıcısı şaşırtan bir paylaşım yaptı.

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Bir süredir onlarla kalan misafirleri evlerine döndüğü için çok üzülen kadın, gözyaşları içinde bir video çekti.

Bir süredir onlarla kalan misafirleri evlerine döndüğü için çok üzülen kadın, gözyaşları içinde bir video çekti.

Misafirleri çok sevdiğini, 2-3 saatliğine gelen bir misafir gittiğinde bile çok üzüldüğünü söyleyen kadının misafir sevgisi özellikle misafir sevmeyenleri çok şaşırttı.

Misafirleri çok sevdiğini, 2-3 saatliğine gelen bir misafir gittiğinde bile çok üzüldüğünü söyleyen kadının misafir sevgisi özellikle misafir sevmeyenleri çok şaşırttı.

İşte o video;

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