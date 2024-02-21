Erkekler ve Kadınların Mesajlarda Aslında Ne Demek İstediğini Açıklayan İkilinin Travma Tetikleyen Videosu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kesintaniyosun
'kesintaniyosun' isimli sosyal medya hesabının, ilişkiler üzerine yaptığı tespitlere daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. İkili şimdi de kadınların ve erkeklerin mesajlarında aslında ne demek istediklerini analiz ettikleri iki video paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Önce erkeklerin mesajlarında aslında ne söylemek istediği paylaşıldı;
👇
Ardından da aynı videonun kadınların attıkları mesajlar ile ilgili olanı paylaşıldı;
👇
Videoların ardından birçok insan aydınlanma yaşadı bazılarının ise travmaları tetiklendi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda