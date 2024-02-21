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Erkekler ve Kadınların Mesajlarda Aslında Ne Demek İstediğini Açıklayan İkilinin Travma Tetikleyen Videosu

Erkekler ve Kadınların Mesajlarda Aslında Ne Demek İstediğini Açıklayan İkilinin Travma Tetikleyen Videosu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 22:13

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'kesintaniyosun' isimli sosyal medya hesabının, ilişkiler üzerine yaptığı tespitlere daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. İkili şimdi de kadınların ve erkeklerin mesajlarında aslında ne demek istediklerini analiz ettikleri iki video paylaştı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kesintaniyosun
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Önce erkeklerin mesajlarında aslında ne söylemek istediği paylaşıldı;

Önce erkeklerin mesajlarında aslında ne söylemek istediği paylaşıldı;

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Ardından da aynı videonun kadınların attıkları mesajlar ile ilgili olanı paylaşıldı;

Ardından da aynı videonun kadınların attıkları mesajlar ile ilgili olanı paylaşıldı;

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Videoların ardından birçok insan aydınlanma yaşadı bazılarının ise travmaları tetiklendi;

Videoların ardından birçok insan aydınlanma yaşadı bazılarının ise travmaları tetiklendi;
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