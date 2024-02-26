İzlenme Çılgınlığının Geldiği Nokta: Canlı Yayın Sırasında Çamaşır Makinesine Giren Genç Tepki Çekti

Son dönemde insanların daha fazla izlenme alabilmek için neler yapabileceğini ağzımız açık izliyoruz. Videolarda ya da canlı yayınlarda tuhaf hareketler yapanlardan kendi hayatlarını tehlikeye atanlara kadar birçok ilginç olaya rastlamak artık normalimiz haline geldi.
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'boggles' isimli bir genç yayın esnasında çamaşır makinesine girdi ve makineyi çalıştırdı.
Daha sonra videoda olan bitenin şaka olduğu belirtilse de küçük yaştaki takipçilerine kötü örnek olabilecek bu hareketi tepki çekti.
İşte o anlar;
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Çıkarıp ütüleyin bide.. kafası götüne kaçmış salağın
Hızlı programa ayarlasaydı ya göreceği varsa da görürdü sığır
Hapse girmeli çoluk çocukda yapacak aynısını hit uğruna