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İzlenme Çılgınlığının Geldiği Nokta: Canlı Yayın Sırasında Çamaşır Makinesine Giren Genç Tepki Çekti

İzlenme Çılgınlığının Geldiği Nokta: Canlı Yayın Sırasında Çamaşır Makinesine Giren Genç Tepki Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 15:32 Son Güncelleme: 26.02.2024 - 15:37

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Son dönemde insanların daha fazla izlenme alabilmek için neler yapabileceğini ağzımız açık izliyoruz. Videolarda ya da canlı yayınlarda tuhaf hareketler yapanlardan kendi hayatlarını tehlikeye atanlara kadar birçok ilginç olaya rastlamak artık normalimiz haline geldi.

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'boggles' isimli bir genç yayın esnasında çamaşır makinesine girdi ve makineyi çalıştırdı.

'boggles' isimli bir genç yayın esnasında çamaşır makinesine girdi ve makineyi çalıştırdı.

Daha sonra videoda olan bitenin şaka olduğu belirtilse de küçük yaştaki takipçilerine kötü örnek olabilecek bu hareketi tepki çekti.

Daha sonra videoda olan bitenin şaka olduğu belirtilse de küçük yaştaki takipçilerine kötü örnek olabilecek bu hareketi tepki çekti.

İşte o anlar;

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ozzymandias

Çıkarıp ütüleyin bide.. kafası götüne kaçmış salağın

selver.94.06

Hızlı programa ayarlasaydı ya göreceği varsa da görürdü sığır

Tribal Turk

Hapse girmeli çoluk çocukda yapacak aynısını hit uğruna