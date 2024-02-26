İzlenme Çılgınlığının Geldiği Nokta: Canlı Yayın Sırasında Çamaşır Makinesine Giren Genç Tepki Çekti

Son dönemde insanların daha fazla izlenme alabilmek için neler yapabileceğini ağzımız açık izliyoruz. Videolarda ya da canlı yayınlarda tuhaf hareketler yapanlardan kendi hayatlarını tehlikeye atanlara kadar birçok ilginç olaya rastlamak artık normalimiz haline geldi.