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Çıkan Görüntü Şaşırttı: Bir Kadın Çocuğunun Rastalarına 3 Ayda Bir Yaptığı Temizlik ve Bakım Rutinini Paylaştı

Çıkan Görüntü Şaşırttı: Bir Kadın Çocuğunun Rastalarına 3 Ayda Bir Yaptığı Temizlik ve Bakım Rutinini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 23:24

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Rasta saç modeli bir kültürün ötesinde yıllar geçse de değişmeyen bir moda. Özellikle bazı zor saç tipleri için kurtarıcı da olabilen bu model zor saçlara sahip çocuklarda da tercih ediliyor. Fakat rastanın temizliğine ve bakımına dikkat etmek çok önemli.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2h7Wm...
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Bir kadın, çocuğunun rastalarına 3 ayda bir yaptığı bakım rutinini paylaştı.

Bir kadın, çocuğunun rastalarına 3 ayda bir yaptığı bakım rutinini paylaştı.

Ortaya çıkan görüntü ise oldukça şaşırttı.

Ortaya çıkan görüntü ise oldukça şaşırttı.

İşte o video;

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