Çıkan Görüntü Şaşırttı: Bir Kadın Çocuğunun Rastalarına 3 Ayda Bir Yaptığı Temizlik ve Bakım Rutinini Paylaştı

Rasta saç modeli bir kültürün ötesinde yıllar geçse de değişmeyen bir moda. Özellikle bazı zor saç tipleri için kurtarıcı da olabilen bu model zor saçlara sahip çocuklarda da tercih ediliyor. Fakat rastanın temizliğine ve bakımına dikkat etmek çok önemli.