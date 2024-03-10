Bir Vatandaş Trenlerin Yönünün Değiştirilmesi İçin Kullanılan Platformun Kullanıldığı Anı Paylaştı

Trenler birçok kişi için bir ulaşım aracı olmanın çok ötesinde. Trenler, modern dünyanın hızına ayak uydururken, aynı zamanda geçmişin izlerini de taşıyarak, zaman ve mekan arasında bir köprü görevi görür. Bu nedenle, trenler sadece bir ulaşım aracı olmanın çok daha fazlasını temsil eder; onlar aynı zamanda bir tarih, bir hikaye ve bir kültür taşıyıcısıdır.
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Mersin'de bir vatandaş trenlerin yön değiştirmesi için kullanılan platformun çalıştığı anları paylaştı.
Çoğu kişi tarafından ilk kez görülen bu anlarla, pek çok kişinin aklındaki bir soru işareti giderilmiş oldu.
İşte o video;
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