Bir Adam Karşı Şeritten Uzunları Açık Bir Şekilde İlerleyen Sürücülere 120.00 Lümenlik Işığıyla Tepki Gösterdi

Trafik, insanların birbirlerine karşı en hoşgörülü, dikkatli ve saygılı olması gereken alan. Trafikte yapılacak küçük bir hata, anlık bir dikkat dağınıklığı, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir.
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Bir adam, karşı şeritten uzun farları açık bir şekilde ilerleyen sürücülere kendince bir ders vermek istedi.
Arabasına 120 bin lümenlik ışık sistemi kuran adam, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kısa sürede beğeni toplayan o anları çok tehlikeli bulanlar kadar övgüler yağdıranlar da oldu.
İşte o anlar;
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