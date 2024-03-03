Görüş Bildir
Haberler
Video
Peru'da Bir Otoyolda Meydana Gelen Toprak Kayması Bir Cep Telefonu Kamerasına Anbean Yansıdı

Peru'da Bir Otoyolda Meydana Gelen Toprak Kayması Bir Cep Telefonu Kamerasına Anbean Yansıdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 00:17 Son Güncelleme: 04.03.2024 - 00:43

İçerik Devam Ediyor

Peru, toprak kaymalarıyla sıkça gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz saatlerde ülkede yine bir toprak kayması meydana geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başkent Lima'nın San Mateo de Huanchor bölgesinde bir otoyolda meydana gelen afet, bir aracın içinden görüntülendi.

Başkent Lima'nın San Mateo de Huanchor bölgesinde bir otoyolda meydana gelen afet, bir aracın içinden görüntülendi.

Öndeki aracın üzerine büyük bir kaya paçasının düşmesinin ardından, görüntülerin kaydedildiği aracın önce önüne sonra da üzerine kaya parçaları düştü.

Öndeki aracın üzerine büyük bir kaya paçasının düşmesinin ardından, görüntülerin kaydedildiği aracın önce önüne sonra da üzerine kaya parçaları düştü.

Şans eseri, bu faciada hayatını kaybeden olmadı.

Şans eseri, bu faciada hayatını kaybeden olmadı.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?