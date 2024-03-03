Peru'da Bir Otoyolda Meydana Gelen Toprak Kayması Bir Cep Telefonu Kamerasına Anbean Yansıdı

Peru, toprak kaymalarıyla sıkça gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz saatlerde ülkede yine bir toprak kayması meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başkent Lima'nın San Mateo de Huanchor bölgesinde bir otoyolda meydana gelen afet, bir aracın içinden görüntülendi.
Öndeki aracın üzerine büyük bir kaya paçasının düşmesinin ardından, görüntülerin kaydedildiği aracın önce önüne sonra da üzerine kaya parçaları düştü.
Şans eseri, bu faciada hayatını kaybeden olmadı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda