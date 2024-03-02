Bir Kadın Çocukluğunun Geçtiği Sonradan Harabeye Dönen Mekanların Öncesi Sonrası Görüntülerini Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@miadusper3/vi...
Zamanın akışı, inanılmaz bir hızda ilerliyor. Bu hıza yetişmeye çalışırken, zamanın değerini daha da anlıyoruz. Bir yandan da bu hızla ayak uydurmak için çabalıyoruz. Fakat durup geçmişe bir an baktığımızda, nelerin değiştiğini, neleri fark etmeden kaybettiğimizi görmek acı verebiliyor.
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Bir kadın çocukluğunun geçtiği yerlerin eski fotoğraflardaki görüntüsünü ve günümüzde geldiği hali karşılaştırdığı bir video çekti.
Geçen zamanla değişen görüntüler ve bu görüntülerdeki hüzün, herkesi kendi geçmişine bir yolculuğa çıkardı.
İşte o video;
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