Bir Kadın Çocukluğunun Geçtiği Sonradan Harabeye Dönen Mekanların Öncesi Sonrası Görüntülerini Paylaştı

Zamanın akışı, inanılmaz bir hızda ilerliyor. Bu hıza yetişmeye çalışırken, zamanın değerini daha da anlıyoruz. Bir yandan da bu hızla ayak uydurmak için çabalıyoruz. Fakat durup geçmişe bir an baktığımızda, nelerin değiştiğini, neleri fark etmeden kaybettiğimizi görmek acı verebiliyor.