Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Kadın Çocukluğunun Geçtiği Sonradan Harabeye Dönen Mekanların Öncesi Sonrası Görüntülerini Paylaştı

Bir Kadın Çocukluğunun Geçtiği Sonradan Harabeye Dönen Mekanların Öncesi Sonrası Görüntülerini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 17:55 Son Güncelleme: 02.03.2024 - 18:33

İçerik Devam Ediyor

Zamanın akışı, inanılmaz bir hızda ilerliyor. Bu hıza yetişmeye çalışırken, zamanın değerini daha da anlıyoruz. Bir yandan da bu hızla ayak uydurmak için çabalıyoruz. Fakat durup geçmişe bir an baktığımızda, nelerin değiştiğini, neleri fark etmeden kaybettiğimizi görmek acı verebiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@miadusper3/vi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir kadın çocukluğunun geçtiği yerlerin eski fotoğraflardaki görüntüsünü ve günümüzde geldiği hali karşılaştırdığı bir video çekti.

Bir kadın çocukluğunun geçtiği yerlerin eski fotoğraflardaki görüntüsünü ve günümüzde geldiği hali karşılaştırdığı bir video çekti.

Geçen zamanla değişen görüntüler ve bu görüntülerdeki hüzün, herkesi kendi geçmişine bir yolculuğa çıkardı.

Geçen zamanla değişen görüntüler ve bu görüntülerdeki hüzün, herkesi kendi geçmişine bir yolculuğa çıkardı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?