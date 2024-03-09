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Doğadaki Yürüyüş Sırasında Gözlüğü Sayesinde Göldeki Timsahı Fark Eden Adam Polarize Gözlüğün Önemini Gösterdi

Doğadaki Yürüyüş Sırasında Gözlüğü Sayesinde Göldeki Timsahı Fark Eden Adam Polarize Gözlüğün Önemini Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 15:37

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Polarize gözlükler, yansımaları minimuma indirerek net bir görüş sağlıyor. Bu gözlükler, özellikle sürüş ve su sporları sırasında oldukça işlevsel oluyor. Hem sağlık hem de konfor açısından ideal bir seçenek olan polarize gözlükler, güneşin kamaştırıcı etkisini engelleyerek göz yorgunluğunu azaltıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2g5uD...
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Bir adam doğada yaptığı yürüş sırasında polarize gözlüğü sayesinde göldeki timsahı fark etti.

Bir adam doğada yaptığı yürüş sırasında polarize gözlüğü sayesinde göldeki timsahı fark etti.

Belki de hayatının kurtulduğu o anlar, özellikle doğada yürüyüş yapmayı sevenlere ilham verdi.

Belki de hayatının kurtulduğu o anlar, özellikle doğada yürüyüş yapmayı sevenlere ilham verdi.

İşte o video;

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